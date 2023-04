First Republic Bank Ist das nur ein Crash in Kalifornien – oder schon die nächste Bankenkrise?

Bereits am Dienstag erlebten Anleger der US-Bank First Republic einen Schockmoment: Um ganze 55 Prozent sackte der Kurs ab. Besser wurde es danach nicht mehr, im Gegenteil: Die ganze Woche über sank der Kurs weiter. Dann am Freitag die nächste Schockwelle: Die Aktien fielen erneut um bis zu 50 Prozent – woraufhin der Handel gestoppt wurde. Nach den schweren Verlusten an der Wall Street könnte die US-Krisenbank einem Insider zufolge unter die Zwangsverwaltung des staatlichen Einlagensicherungsfonds FDIC gestellt werden, erklärte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Freitag nach Börsenschluss in New York der Nachrichtenagentur Reuteres. Stellungnahmen von der FDIC und First Republic lagen zunächst nicht vor.