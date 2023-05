First Republic Bank Warum jetzt schon die dritte US-Bank in diesem Jahr gerettet werden muss

Schon im Zuge des Untergangs der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank im März war auch die First Republic in eine Vertrauenskrise geraten: Wegen der Panik um die SVB leerten viele First-Republic-Kunden ihre Konten – mit der Folge, dass ein Konsortium aus US-Großbanken der First Republic eine Geldspritze von 30 Milliarden Dollar (umgerechnet 27,3 Milliarden Euro) injizieren musste. Andernfalls wäre die First Republic wohl schon damals untergegangen. Jedoch hatte sich die Situation zwischenzeitlich ein wenig beruhigt: Die Geldabflüsse verringerten sich, Regulatoren und Anleger schöpften Hoffnung, dass die First Republic vielleicht doch am Leben zu halten sei.