Förderbank: KfW-Umfrage: Unternehmen kommen wieder etwas leichter an Kredite

Unternehmen gelangen nach einer Umfrage der KfW wieder etwas besser an Kredite. Rund 41 Prozent der befragten Firmen bewerteten den Zugang zu Darlehen als leicht, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung der staatlichen Förderbank hervorgeht. In der vorjährigen Befragung während der Coronakrise hatten dagegen nur rund 35 Prozent der Firmen den Zugang als leicht beurteilt.