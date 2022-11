Förderbank: Starke Nachfrage nach KfW-Krediten – Fördervolumen auf Höchststand

Die wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge des Ukraine-Krieges belasten das Ergebnis der staatliche Förderbank KfW. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres wies das Institut einen Konzerngewinn von 993 Millionen Euro aus nach einem außergewöhnlich starken Ergebnis von 1,929 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, wie die KfW am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.