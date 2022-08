Fondsgesellschaft DWS baut ihr Geschäft in Südkorea aus

Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS baut ihr Asiengeschäft durch eine Zusammenarbeit mit dem Vermögensverwalter des größten koreanischen Finanzkonzerns KB Financial Group aus. Gemeinsam mit der KB Asset Management sollen Geschäfte in der Vermögensverwaltung in dem Land entwickelt werden, teilte die DWS am Donnerstag in Frankfurt mit. Im Blick seien Investments für Versicherungen und börsennotierte Fonds (ETFs).