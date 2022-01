Fondsgesellschaft EZB-Aufsicht nimmt offenbar Deutsche-Bank-Tochter DWS unter die Lupe

Die DWS war im vergangenen Jahr zunächst in die Schlagzeilen geraten, nachdem Anschuldigungen laut wurden, der Vermögensverwalter sei zu lax mit den Kriterien für „grüne“ Investments umgegangen und habe sogenanntes „Greenwashing“ betrieben. Die DWS hatte diese Vorwürfe stets zurückgewiesen. Die US-Börsenaufsicht und die deutsche Finanzaufsicht BaFin hatten sich Insidern zufolge eingeschaltet.



Wöhrmann hat in den vergangenen Monaten mehrere anonyme Drohbriefe mit zum Teil rassistischem Inhalt erhalten. Eines der Schreiben gegen den DWS-Chef, der in Sri Lanka geboren wurde, enthielt drastische Ausdrücke und rassistische Beleidigungen. Die Briefe konnte Reuters in Kopie einsehen. Die Anschuldigungen sollten ihn offenkundig treffen, sagte Wöhrmann am Donnerstag. „Ich lasse mich aber nicht einschüchtern und von meiner Arbeit abhalten.“



