Fondshaus: Schweizer Vermögensverwalter GAM wird von Liontrust übernommen

Nach einem jahrelangen Kampf gegen Geldabflüsse wirft das Fondshaus GAM das Handtuch. Das Schweizer Institut will seine Selbstständigkeit aufgeben und sich von der britischen Liontrust Asset Management übernehmen lassen. Liontrust bietet 107 Millionen Franken in eigenen Aktien für GAM, wie die beiden Gesellschaften am Donnerstag mitteilten. Der GAM-Verwaltungsrat sprach sich für den Deal aus.