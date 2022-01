Frankfurter Volksbank Diese Bankchefin hält nichts von Minuszinsen für Normalsparer

Was bedeutet das konkret, wenn Sie als Bank ein Ökosystem werden wollen?

Unsere Kunden fragen an, wie sie eine energetische Sanierung finanzieren können. Wir organisieren dann gleich den Energieberater mit, der ihnen hilft, den Umbau zu meistern. Oder: Wenn unsere Firmen-Kunden ihren Fuhrpark auf eine E-Auto-Flotte umstellen, organisieren wir nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Fachleute, die beim Aufstellen und Warten der Ladesäulen unterstützen. Wir bieten also alles aus einer Hand an. Ich kann Ihnen sogar ein drittes Beispiel für unseren Wandel hin zu einer Plattform nennen: Mit der Beratung Roland Berger entwickeln wir ein Onlinetool, mit dem unsere Kunden herausfinden können, wie nachhaltig sie aufgestellt sind – und wie sie noch nachhaltiger werden können. Und wir wissen so, welchen Bedarf die Kunden haben.