Frankreich: BNP Paribas senkt Ziele nach Gewinneinbruch

BNP Paribas kündigte eine Dividendenerhöhung und zusätzliche Aktienrückkäufe an. Nach dem Verkauf von Geschäftsteilen in den USA sitzt die Bank auf überschüssigem Kapital von mehr als sieben Milliarden Euro. Die Dividende für das Gesamtjahr soll nun um 18 Prozent auf 4,60 Euro je Aktie steigen. Für den Rückkauf von Aktien will die Bank weitere 1,05 Milliarden Euro ausgeben.