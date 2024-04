Frankreich: Societe Generale will Teil des Finanzierungsgeschäfts verkaufen

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) will einen Teil ihres Finanzierungsgeschäfts für Anlagen, Maschinen und andere Ausrüstung verkaufen. Die Sparte solle für 1,1 Milliarden Euro an den heimischen Rivalen BPCE gehen, der Kauf im ersten Quartal kommenden Jahres abgeschlossen sein, teilte die drittgrößte französische Bank am Donnerstag mit.