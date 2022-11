Französische Großbank: BNP Paribas schneidet trotz höherer Kosten unerwartet gut ab

Die Einnahmen wuchsen um acht Prozent auf 12,3 Milliarden Euro. Dabei spielten BNP Paribas die Turbulenzen an den Finanzmärkten in die Hände, die die Handelserlöse um 14,7 Prozent steigen ließen. Allerdings musste die Bank auch Abschreibungen auf unverkaufte Positionen vornehmen. Die operativen Kosten stiegen wegen höherer IT-Ausgaben und dem Konzernumbau um sechs Prozent. In Polen musste die BNP 200 Millionen Euro abschreiben. Grund war wie bei der Commerzbank die geänderte Gesetzgebung in Polen, die es Kreditnehmern erlaubt, ihre monatlichen Ratenzahlungen für Hypothekenkredite mehrere Male auszusetzen.