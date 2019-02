Frisches Kapital Das müssen Sie über die neue Nord/LB wissen

Das Land Niedersachsen wird 1,5 Milliarden Euro an Kapital in die Nord/LB investieren. Neben Niedersachsen hält auch Sachsen-Anhalt einen kleineren Teil an der Landesbank und dürfte sich ebenfalls an der Kapitalaufstockung beteiligen. Die Kapitalquote der Bank soll am Ende auf 14 Prozent liegen. Die Sparkassen-Lösung sei nicht die teuerste, sagt Weil, aber für das Land die wirtschaftlichste. Am teuersten wäre es wohl geworden, hätte die Bank abgewickelt werden müssen. Wichtig ist, dass das Schiffsportfolio aus der Bank herausgelöst wird. Als Käufer der faulen Kredite ist Cerberus im Gespräch. Das Land wird laut Weil aber für die Transaktionen bürgen müssen.