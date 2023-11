FSOC: USA verabschieden strengere Regeln zur Regulierung von Schattenbanken

Die USA treiben ihre Pläne zur schärferen Kontrolle von Finanzinstitutionen jenseits der Bankenbranche voran. Das von Finanzministerin Janet Yellen geleitete Financial Stability Oversight Council (FSOC) verabschiedete am Freitag strengere Regeln für die Aufsicht über sogenannte Schattenbanken wie Vermögensverwalter und Hedgefonds sowie ein neues Regelwerk zur Identifizierung von Risiken im Finanzsystem. Damit vollzieht die Regierung von Präsident Joe Biden ihre bereits in die Wege geleitete Abkehr von der vergleichsweise lockeren Regulierung dieser Institutionen unter seinem Vorgänger Donald Trump.