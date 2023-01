Führungswechsel: Neue Geschäftsführerin der Finanzagentur kommt von der Deutschen Bank

Die Finanzagentur organisiert in diesem Jahr für den Bund eine Rekordsumme: Wegen der hohen Kosten der Energie- und Coronakrise muss sie am Markt mehr als eine halbe Billion Euro bei Investoren auftreiben. Das erfolgt in der Regel über regelmäßige Versteigerungen. Bundeswertpapiere sind bei vielen Anlegern gefragt, da ihnen von allen führenden Ratingagenturen eine niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit bescheinigt wird. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF wiederum hat in der Corona-Krise Unternehmen wie die Lufthansa oder den Tourismuskonzern Tui gerettet.