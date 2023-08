Geldanlage: Fondsgesellschaft Deka setzt ihr Ergebnisziel für 2023 deutlich herauf

Im Geschäft mit Profiinvestoren bekam die Deka den Wegfall eines größeren Mandats zu spüren. Der Absatz lag deshalb bei minus 18,0 Milliarden Euro nach plus 2,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Stocker wies zudem darauf hin, dass der Risikoappetit gesunken sei, was zum Auflösen von Positionen geführt habe. Anfragen institutioneller Kunden nach Lösungen in der Vermögensverwaltung hätten zugenommen.