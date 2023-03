Geldanlage: Gericht: Commerzbank-Tochter muss „messbare Wirkung“ von grünem Fonds darlegen

Der Klimavest Fonds investiert nach Angaben der Commerz Real in Wind- und Solarparks, die Ökostrom produzieren und ins Stromnetz einspeisen. Die Verbraucherschützer werfen der Commerz Real vor, dass die angestrebte ökologische Wirkung des Fonds nicht messbar sei. Mit einer Investition in eine Windkraftanlage könne die Fondstochter keine Messung an vermiedenen Emissionen gewährleisten, hieß es in der Klageschrift.