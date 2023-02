Geldpolitik: Banken zahlen erneut EZB-Kredite vorzeitig zurück

Geldhäuser in der Euro-Zone wollen erneut von der EZB gewährte mehrjährige Kredite vorzeitig zurückzahlen. Die Banken wollten bei der dritten Serie langfristiger zielgerichteter Kredite, die in der Fachwelt „TLTRO III“ genannt werden, diesmal 36,6 Milliarden Euro frühzeitig zurückreichen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mit.