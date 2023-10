Geldpolitik: EZB: Klarheit über Lohnentwicklung in 2024 erst ab Ostern

Die EZB hat seit Sommer 2022 im Kampf gegen die Inflation die Zinsen zehn Mal in Serie angehoben, zuletzt Mitte September um einen viertel Prozentpunkt. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit inzwischen bei 4,00 Prozent. An den Börsen wird aktuell davon ausgegangen, dass die EZB damit vorerst den Zinshöhepunkt erreicht hat und im Rest des Jahres die Füße still halten wird. Bis Juli 2024 wird am Finanzmarkt mit einer ersten Zinssenkung gerechnet.