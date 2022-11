Geldpolitik SNB-Chef Jordan will Preisstabilität durch „entschlossenes Handeln“ sichern

Der Schweizer Notenbankchef Thomas Jordan hat ein entschlossenes Vorgehen zur Sicherung der Preisstabilität in Aussicht gestellt. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) strebe keine Feinabstimmung der Teuerung innerhalb ihres Zielbandes von null bis zwei Prozent an, sagte Jordan am Mittwoch bei einer von der Zentralbank veranstalteten Konferenz in Zürich.