Geldtransfers aus Deutschland Migranten überwiesen 5,1 Milliarden Euro in ihre Heimatländer

Exklusiv

von Stefan Reccius 07. April 2019

Filiale von Marktführer Western Union in Sierra Leone, eine von etwa 550.000 weltweit. Bild: Bild: WirtschaftsWoche

Nie schickten Zugewanderte mehr Geld aus Deutschland an Familien und Freunde in ihren Heimatländern als im vergangenen Jahr. Vor allem die EU-Osterweiterung schlägt sich in den Transfers nieder.