Geldwäsche Das kann noch teuer werden

Das führt dazu, dass sich die Kunden keine Sorgen machen müssen, ihr Geld könnte bei einem Institut, das gegen die Regeln verstößt, nicht mehr sicher sein. Für die Investoren gilt das nicht. Ihr Investment kann durch die Bußgelder massiv an Wert verlieren. Das lässt sich an der niederländischen Bank ABN Amro nachvollziehen. Der Aktienkurs des Instituts fiel signifikant, als bekannt wurde, dass ihre Mitarbeiter Geldwäscheverdachts-Anzeigen in mehreren Fällen womöglich zu spät oder gar nicht abgegeben haben. Die Nervosität der Anleger ist nachvollziehbar. Schließlich ist nicht auszuschließen, dass das zu erwartende Bußgeld den operativen Ertrag eines Unternehmens „auf Jahre“ negativ beeinträchtigt und sogar absorbiert.