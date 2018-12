Geldwäsche der Danske Bank Deutsche Bank offenbar tiefer in Skandal verwickelt als bislang bekannt

Deutsche-Bank-Finanzchef James von Moltke sagte dem Sender CNBC in einem Interview, nach der Razzia in der vergangenen Woche wegen der „Panama Papers“ hätten Kunden kaum Gelder abgezogen. Der Aktienkurs, der am Donnerstag erneut auf ein Rekordtief fiel, bereite ihm aber schon etwas Sorge.