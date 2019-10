Geldwäsche-Skandal Danske Bank zieht sich aus Estland zurück

Im Geldwäsche-Skandal um die Danske Bank hat das dänische Geldhaus seine Geschäftstätigkeit in Estland beendet. Die Niederlassung habe ihre Aktivitäten im Wesentlichen aufgegeben und werde nun abgewickelt, teilte das Geldinstitut am Dienstag in Tallinn mit. Mit der Schließung erfüllt die Danske Bank eine Forderung der estnischen Finanzaufsicht, der dem Geldinstitut im Februar die Fortsetzung seiner Tätigkeit in dem Baltenstaat untersagt hatte.