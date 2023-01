Geldwäsche-Skandal: US-Richter akzeptiert Schuldbekenntnis und Milliardenstrafe von Danske Bank

Die dänische Danske Bank kann aufatmen. Ein US-Richter akzeptierte am Donnerstag in einem Gerichtsverfahren ein Schuldbekenntnis und eine Zahlung einer Milliardenstrafe des Geldhauses in einem der größten Geldwäsche-Skandale weltweit. Damit können die Untersuchungen in dem Zusammenhang eingestellt werden. Die Danske Bank hatte sich Ende 2022 in den USA der Verschwörung zum Bankbetrug bekannt. Zudem erklärte sich die Bank nach Angaben des US-Justizministeriums zur Begleichung einer Geldbuße von mehr als zwei Milliarden Dollar bereit.