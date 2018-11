Geldwäscheskandal Deutsche Bank weist Mitverantwortung im Danske-Skandal zurück

Die Deutsche Bank bestätigte inzwischen, bis 2015 als Korrespondenzbank für Danske tätig gewesen zu sein, nannte aber keine Details zu den abgewickelten Buchungen. Insidern zufolge hatten auch die beiden US-Institute JP Morgan und Bank of America Zahlungen für die Danske Bank abgewickelt. Die Danske Bank wollte sich am Dienstag nicht zu ihren Geschäftsbeziehungen mit den Korrespondenzbanken äußern und verwies auf ihre interne Untersuchung.



Am Mittwoch soll der Informant W. nun vor dem Sonderausschuss des EU-Parlaments zur Finanzkriminalität aussagen. Auch Danske-Bank-Interimschef Jesper Nielsen sowie Vertreter der Europäischen Kommission und der europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA sollen den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.



Ziel ist es herauszufinden, wo genau die Bank und die Aufseher in Dänemark und Estland versagt haben. In dem Geldwäsche-Skandal ermitteln Staatsanwälte in Dänemark, Estland und den USA. Die Bank hat mangelhafte Geldwäsche-Kontrollen in Estland eingeräumt. Über die Affäre waren bereits der Vorstandsvorsitzende und der Aufsichtsratschef gestolpert. Bei der Aufklärung des Skandals soll der Danske Bank Philippe Vollot helfen. Das Institut hatte im Sommer den damaligen Chef der Kriminalitätsprävention bei der Deutschen Bank abgeworben. Damals hieß es, er solle spätestens zum 1. Dezember starten.