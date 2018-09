Mit dem Beispiel aus dem Hochfrequenzhandel spielen Sie auf die Finanztransaktionssteuer an. Die ist ja nicht im Bundestag gescheitert, sondern an Europa, weil nicht genügend Länder mitziehen wollten. Hätten Sie bei so einem Thema nicht als politischer Mandatsträger einen größeren Hebel, um etwas zu bewirken? Schließlich war der öffentliche Druck durchaus vorhanden.

Unsere Analyse ist ein bisschen anders. In dem Moment, als es die Kampagne „Steuer gegen Armut“ gab und sich zehntausende Menschen für eine Finanztransaktionssteuer ausgesprochen haben, ist es gelungen, das auf die Tagesordnung zu setzen. Aber nach dem Ende der Kampagne hat keine Organisation mehr nachhaltig an dem Thema gearbeitet. So ist es der Finanzbranche gelungen, dieses Thema nach und nach versanden zu lassen. Natürlich wird man mit einer Bürgerbewegung aus Deutschland heraus nicht alle europäischen Themen bearbeiten können. Deswegen kooperieren wir auch mit Financewatch in Brüssel. Da kann sich perspektivisch ein europäisches Netzwerk entwickeln, mit dem es gelingen kann, sich auf europäischer Ebene Gehör zu verschaffen.