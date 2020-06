Gesprengte Geldautomaten Deutschland, das Panzerknacker-Paradies

Wie in vielen Fällen hängen die Veränderungen in jüngster Zeit aber auch mit der Coronakrise zusammen: „Seitdem die belgische Grenze zu den Niederlanden im Zuge der Pandemie geschlossen wurde, verlagern sich die Angriffe zunehmend nach NRW“, erläutert Scheulen. Ein weiterer Grund, die Raubzüge nach Deutschland zu verlagern, sei die Bargeld-Affinität der Bundesbürger – hierzulande gebe es einfach mehr Geldautomaten als in den Niederlanden.



Zusätzlich könnte man vermuten, die Automaten seien gerade jetzt gut gefüllt. Denn mit dem Coronavirus verbreiteten sich auch auffällige Verhaltensmuster. Was mit einem Ansturm auf Toilettenpapier begann, gipfelte in einem Run auf Papiergeld, bei dem die Deutschen Bares in rauen Mengen abhoben. Auf dem Höhepunkt lagen die ausgezahlten Beträge laut der Bundesbank etwa doppelt so hoch wie üblich. Die Research-Abteilung der Deutschen Bank sieht einen direkten Zusammenhang zwischen der „Unsicherheit der Haushalte“ bezüglich der Pandemie und dem Abbuchungsverhalten im Lockdown-Monat März, in dem die Bundesbürger Guthaben in Höhe von 11,1 Milliarden Euro von ihren Konten abhoben. Ein Ansturm auf unterfütterte Geldautomaten ist das Horrorszenario jeder Bank. Haben die Kreditinstitute ihre Automaten also stärker befüllt und die Diebe damit zusätzlich angelockt?