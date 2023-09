Gestohlene Visa-Daten Was wirklich passiert, wenn einem die Kreditkartendaten geklaut werden

Ich rufe die Hotline meiner Sparkasse in Dresden an, bitte den Mitarbeiter, den Betrag zurück zu buchen. Der jedoch verweist mich zurück an Pluscard. Auch dort aber komme ich nicht weiter: Die Mitarbeiterin rät mir, zunächst abzuwarten. Als ich mich weigere, das zu tun, schlägt sie mir vor, die Lastschrift zurückzubuchen. Ein Blick in die App zeigt aber: Das ist bei jeder anderen Lastschrift möglich, nur eben nicht bei der der Sparkassen-Kreditkarte. Diese Option hat die Sparkasse offenbar abgeschaltet.