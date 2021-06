Gewerkschaft Verdi droht Commerzbank mit Streik

Teils verdienten Angestellte der ComTS-Töchter nur 10 Euro in der Stunde, kämen auf gerade einmal 1.100 Euro Nettolohn im Monat und müssten ihr Gehalt laut Wittmann mit staatlichen Hilfszahlungen aufstocken lassen. Zudem bemängelte der Verdi-Funktionär, dass „die Kolleginnen und Kollegen oft auf Abruf zur Verfügung“ stehen müssten. „Das lässt keine verlässliche Lebensplanung zu“, sagte er. „Wir appellieren an die Commerzbank, dass die oft zitierte Sozialpartnerschaft zwischen Bank und Angestellten für alle Mitarbeiter gelten muss“. Wittmann hat seine Zitate per Mail freigegeben.