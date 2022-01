Girokonten Juristischer Gegenwind für Negativzinsen

Bisherige richterliche Beschlüsse zu Strafzinsen bei Girokonten zeigen ein gemischtes Bild. So entschied etwa das Landgericht Tübingen, dass Banken für ein kostenpflichtiges Konto nicht auch noch Negativzinsen verlangen dürfen (4 O 225/17). Das Landgericht Leipzig hält Verwahrentgelte auf Girokonten dagegen generell für zulässig, wenn sie mit Neukunden so vereinbart wurden (05 O 640/20, 5 O 640/20).



Ein für Bankkunden besonders interessantes Urteil fällte das Landgericht Berlin Ende vergangenen Jahres. Ähnlich wie nun ihre Düsseldorfer Kollegen urteilten die Berliner Richter, dass das Verwahren von Einlagen auf dem Girokonto keine Sonderleistung darstelle, für die ein Geldhaus Gebühren verlangen könne (16 O 43/21). Sie sahen es allerdings als unerheblich an, ob die Kontoführung kostenpflichtig oder gratis ist. Betroffen war in diesem Fall die Sparda-Bank Berlin. Sie hatte von ihren Kunden von August 2020 an ab einer bestimmten Mindestsumme 0,5 Prozent Strafzinsen verlangt. Die Bank kündigte an, Berufung einzulegen.