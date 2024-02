Goldman Sachs und Co. in Bayern: Wird München das zweite Frankfurt?

„Hier arbeiten – und wohnen – viele Entscheidungsträger. Und es ist eine Stadt, wo man gut leben kann“, sagt Becker. „München ist ein Super-Standort.“ Mit Stefan Jentzsch und Johann von Wersebe sitzen zwei der Partner von Perella in München. Der ehemalige Deutsche-Bank-Finanzvorstand Marcus Schenck ist vor zwei Jahren von Perella Weinberg zum Rivalen Lazard gewechselt, ist aber in München geblieben. Auch die US-Investmentbanking-Boutique PJT Partners, die unter anderem die Software AG beim Verkauf an einen Finanzinvestor beraten hat, will Insidern zufolge bald nach München kommen.