Greensill Bank: „Müllhalde und Privatbank“

Der Bericht ist seit September 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Dort steht: „Das Kerngeschäft der Greensill Bank AG umfasst ausschließlich die umfassende Refinanzierungsfunktion der Greensill-Gruppe“.

Genau. Das ist ein sehr einseitiges Modell, wenn die Bank im Wesentlichen Forderungen oder in Finanzpapieren gebündelte Forderungen aus der Greensill-Gruppe aufkauft, die gegenüber anderen Unternehmen bestehen. Die Frage ist, was aus der Bank geworden wäre, wenn dieser Zustrom an Forderungen abgerissen wäre, ob sie dann überhaupt noch Geschäft gehabt hätte. Die Bank ist deshalb in meinen Augen nicht mehr als eine Buchungsstation in der Greensill-Gruppe.