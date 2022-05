Greenwashing-Verdacht Razzia bei Deutscher Bank und Tochter DWS

In Frankfurt sind am Dienstagvormittag die Zentralen der Deutsche Bank AG und ihrer Fondstochter DWS von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Hintergrund sind laut Staatsanwaltschaft Frankfurt die Greenwashing-Vorwürfe gegen die DWS. Beamte der Strafverfolgungsbehörden betraten am Dienstagmorgen die Zwillingstürme an der Frankfurter Taunusanlage, in denen Deutschlands größte Bank ihren Hauptsitz hat, sowie die Räumlichkeiten der DWS Group GmbH & Co. KGaA in unmittelbarer Nähe.