Greenwashing-Vorwürfe gegen DWS Die Deutsche Bank muss durch die grüne Hölle gehen

Umso heftiger erschüttern die Ereignisse der vergangenen 24 Stunden nun die Bank. Aus dem grünen Traum ist das Institut jäh in die grüne Holle abgestürzt. Schuld daran sind möglicherweise unsaubere Geschäfte der Fondstochter DWS. Sie könnte in großem Stil Anlagen als nachhaltig dargestellt haben, die es tatsächlich gar nicht sind. Deshalb durchsuchten Dienstagmorgen Beamte von Staatsanwaltschaft, BKA und Finanzaufsicht die Räume von DWS und Deutscher Bank. Dass die Strafverfolgungsbehörde anschließend mitteilte, Indizien für Kapitalanlagebetrug nachzugehen, machte deutlich klar, wie ernst die Sache zu nehmen war. Mitten in der Nacht kündigte die Bank dann an, dass DWS-Chef Asoka Wöhrmann in der kommenden Woche zurücktreten wird. Der Versand der Mitteilung um 4.01 Uhr lässt erahnen, wie turbulent es in den Stunden zuvor in den Führungsriegen der Bank zugegangen sein dürfte.