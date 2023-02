Großbank: Belgien verkauft Aktien von BNP Paribas für zwei Milliarden Euro

Der belgische Staat verringert seinen Anteil an der französischen Großbank BNP Paribas. Die Staatsholding SFPI will nach eigenen Angaben vom Dienstag ein Drittel ihrer 7,8-Prozent-Beteiligung veräußern. Das entspreche einem Wert von etwa zwei Milliarden Euro. Der Anteil Belgiens an BNP Paribas würde mit der Transaktion auf 5,1 Prozent fallen. SFPI strebt einen Preis von 64,96 Euro je Aktie an, was einem Abschlag von 1,8 Prozent zum Schlusskurs am Dienstag entspricht.