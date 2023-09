Großbank: Credit Suisse baut Tausende Stellen ab

Die in Schieflage geratenen Großbank Credit Suisse hat in ihrem operativen Geschäft im ersten Halbjahr eine von zehn Stellen verloren. Die Mitarbeiterzahl der Credit Suisse AG sank bis Ende Juni auf 33.968 von 37.980 Ende 2022, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Finanzbericht des von der UBS übernommenen Bankhauses hervorgeht.