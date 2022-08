Großbank: Credit Suisse macht ehemaligen Manager der Deutschen Bank zum Finanzchef

Während seiner 30-jährigen Karriere habe er Führungspositionen in mehreren Regionen ausgeübt und verschiedene Geschäftsbereiche und komplexe Transformationen mitgeleitet. Bevor er 2011 zur Deutschen Bank stieß, sei er bei der britischen Barclays gewesen. Zwischen 1995 und 2003 war Joshi bereits für die Credit Suisse in New York und London tätig. Er folgt nun auf David Mathers, dessen Rücktritt die Bank Ende April angekündigt hatte.