Großbank: Credit Suisse steigt bei Allfunds aus

Die Credit Suisse will Ende des Monats eine neue Strategie vorstellen. Nach einer ganzen Reihe von Fehlschlägen will die rote Zahlen schreibende Bank die Risiken zurückfahren. Doch der Umbau dürfte viel Geld kosten. Analysten gehen davon aus, dass das Institut das Investmentbanking weiter eindampfen will. Um die Bilanz aufzupolstern, könnte die Bank Teilbereiche verkaufen und möglicherweise auch die Aktionäre erneut anzapfen, so die Experten.