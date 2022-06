Großbank: Credit Suisse warnt vor möglichem Verlust im zweiten Quartal

Einzelheiten werde die Bank bei einer Investorenveranstaltung am 28. Juni bekanntgeben. An der Strategie wolle das Institut nicht rütteln. Auf kurze Sicht beabsichtige Credit Suisse, mit einer Quote des harten Kernkapitals (CET1) von rund 13,5 Prozent zu arbeiten. Bis zum Jahr 2024 peile die Bank weiterhin eine Kernkapitalquote von mehr als 14 Prozent an.