Großbank: Insider: Credit Suisse streicht Investmentbanking-Jobs in China

Laut chinesischem Geschäftsbericht beschäftigte die Schweizer Großbank Ende letzten Jahres 68 Mitarbeiter in ihrer dortigen Investmentbanking-Abteilung. In der Analyse-Abteilung (Research) seien rund zehn Mitarbeiter entlassen worden, so die Insider. Zum Jahresende waren in dem Bereich 24 Mitarbeiter angestellt. Credit Suisse wollte sich zu den Kürzungen nicht äußern.