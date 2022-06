Großbank: UBS verliert ihren Strategiechef

Nach dem besten Jahresstart der UBS seit 15 Jahren gibt Strategiechef Christian Zeinler sein Amt bei der Schweizer Großbank ab und wird Unternehmer. Interimistisch übernehme Stabschefin Marsha Yuan zum 1. Juli die Funktion zusätzlich zu ihrer gegenwärtigen Aufgabe, hieß es am Dienstag in einer internen Mitteilung von Konzernchef Ralph Hamers an die Mitarbeiter.