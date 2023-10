Großbritannien : Aufsicht erkennt mögliche Regelverstöße der Bank NatWest – Aktie bricht ein

Die britische Bank NatWest kommt aus den Turbulenzen nicht heraus. Ein trüber Geschäftsausblick und die Erklärung der Finanzaufsicht FCA, sie habe mögliche regulatorische Verstöße in der Affäre um die Kündigung eines Kontos des Brexit-Hardliners Nigel Farage erkannt, ließen die NatWest-Aktien abstürzen. Die an Londoner Börse notierten Papiere verloren am Freitag zeitweise knapp 18 Prozent an Wert.