Hackerangriff Tausende Bankkunden von Datenleck betroffen

Von einem Datenleck bei einem Dienstleister sind laut „Handelsblatt“ tausende Kunden der Deutschen Bank, der Postbank sowie der ING und von Comdirect betroffen. Das hätten die Banken bestätigt, so die Zeitung. Am Freitag hatten bereits Deutsche Bank und Postbank mitgeteilt, dass eine unbekannte Anzahl an Kundinnen und Kunden Opfer des Datenlecks seien. Bei einem externen Kontowechsel-Dienstleister hatte es einen Sicherheitsvorfall gegeben, bestätigte das Geldinstitut am Freitag in Frankfurt. Dabei seien personenbezogene Daten abgeflossen, mit denen Unbekannte aber keinen Zugang zu den Konten erlangt hätten.