Halbjahreszahlen: BayernLB erhöht Jahresprognose trotz Gewinnrückgang

Das Kreditvolumen der Russland-Geschäfte reduzierte BayernLB auf 400 Millionen Euro. Das Netto-Risiko dieser Kredite liege aktuell bei 100 Millionen. Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine hatte die Bank ihre Repräsentanz in Moskau geschlossen und stellte das Neugeschäft in Russland, Ukraine und Belarus ein.