Halbjahreszahlen: Gewinn der DZ Bank bricht deutlich ein – vor allem zwei Bereiche belasten

Wegen der Unsicherheiten in der Energieversorgung und der diesbezüglichen Belastungen für Unternehmen blickt Co-Chef Riese skeptischer in die Zukunft und senkte den Ausblick. Die DZ Bank Gruppe gehe für 2022 von einem Ergebnis am unteren Ende der Spanne von 1,5 bis 2 Milliarden Euro aus. Im Frühjahr hatte die Bank noch einen Vorsteuergewinn am oberen Ende erwartet.