Halbjahreszahlen: Weltgrößte Bank ICBC meldet wachsende Probleme mit faulen Krediten

Der chinesische Bankenriese ICBC sieht sich wegen der Immobilienkrise mit steigenden Forderungsausfällen konfrontiert. Bis Ende Juni stieg die Summe der faulen Kredite auf 38,8 Milliarden Yuan (umgerechnet 5,6 Milliarden Euro), wie aus der am Dienstag veröffentlichten Halbjahresbilanz der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) hervorgeht.