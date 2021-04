Hamburger Edelbank BaFin fordert geringere Warburg-Boni

Die Bank habe ihr Schiffsportfolio Anfang 2021 um 70 Prozent abgebaut und verzeichne eine „positive operative Entwicklung“. Die Warburg-Gruppe ist tief in den Cum-Ex-Steuerskandal verstrickt, hat bereits 150 Millionen Euro an den Staat zahlen müssen.



Mehr zum Thema: Die Eigner der Privatbank M.M. Warburg haben schon viel Ärger, sie sind in den Cum-Ex-Steuerskandal verstrickt. Jetzt tut sich ein neues Problem auf: Sie bekommen die Degussa Bank nicht verkauft, die ihnen auch gehört.