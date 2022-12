Hamburger Privatbank Edelbank Warburg plant Sanierung und harte Einschnitte

Die Hamburger Privatbank M.M. Warburg will die Kosten senken, um ihr Überleben dauerhaft zu sichern. Die erst seit wenigen Monaten amtierenden Chefs Markus Bolder und Stephan Schrameier haben intern das Ziel ausgegeben, innerhalb eines Jahres operativ profitabel zu werden. In den vergangenen Jahren hatte Warburg entweder Verluste erwirtschaftet oder wie 2021 schwarze Zahlen nur wegen Sondereffekten geschrieben. Im Zuge des Ziels saniert die Bank ihr Geschäft mit vermögenden Privatkunden: So könnte sie sich von etwa 30 Prozent der 120 Mitarbeiter in der Sparte Private Banking trennen. Zudem schließt das Institut seine Standorte in Osnabrück und Braunschweig. Zugleich soll eine „Vertriebsoffensive“ die Erträge der Bank steigern.