Harris Associates: Großaktionär steigt bei Credit Suisse aus und stellt Zukunft des Wealth Management infrage

Zum Umbau der Credit Suisse sagte er, der Plan zur Umstrukturierung der Investmentbank sei zwar eine edle Sache. Er sei „aber schwerfällig und in Bezug auf den Cash-Burn weitaus kostspieliger, als wir erwartet haben. (...) Wir waren auch nicht zufrieden mit dem, was wir an Erlösen aus dem Verkauf von verbrieften Produkten erhalten haben.“