Hauptversammlung Deutsche Bank So triezen Sie Deutschlands wichtigste Banker

Auf den ersten Blick geben die Zahlen dem Vorstandschef recht: Das Geldhaus hat 2022 fünf Milliarden Euro Gewinn gemacht – so viel wie seit Jahren nicht. Die Bank steckt, anders als noch vor wenigen Jahren, nicht mehr oberschenkeltief in der Krise. Und doch sollten Aktionäre die Hauptversammlung dazu nutzen, dem Management auf den Zahn zu fühlen – Gewinntaumel hin, Gewinntaumel her. Zumal die Bank immer noch mannigfaltige Problemzonen hat.